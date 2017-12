USA : le retour du Muslim Ban

Selon la cour suprême, la troisième directive émise par le président des États-Unis doit désormais être appliquée aux ressortissants en provenance du Tchad, de l'Iran, de la Libye, de la Syrie, du Yémen et de la Somalie. L'Irak, qui avait été retirée du troisième document émis par la Maison Blanche sur le sujet, n'est donc pas concernée par cette nouvelle décision.



Malgré cette victoire, Donald Trump a fait savoir, par la voix de l'un de ses conseillers, qu'une nouvelle session de la cour suprême serait nécessaire pour déterminer la valeur des arrêtés émis en Californie et en Virginie, qui suspendent l'application du texte présidentiel.



La plus haute cour de justice américaine n'a pas remis en question la politique du lien « authentique et vérifiable » qui doit s'appliquer à tous ceux qui, originaires des pays concernés, ont un lien fort avec les États-Unis.



Concrètement, les compagnies aériennes devront s'assurer qu'aucun ressortissant de ces pays n'embarque vers les États-Unis et ce, quel que soit l'aéroport dans le monde.