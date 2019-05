USA: trafic aérien record et tarifs les plus bas depuis 1995

Les compagnies américaines vont ajouter 111 000 sièges par jour pour transporter les passagers supplémentaires attendus pendant la période estivale. Il s'agira du dixième été consécutif où le nombre de passagers des lignes aériennes américaines augmentera.



Le vice-président de A4A avance une raison principale pour expliquer cette forte progression. " Le transport aérien est le moyen de transport le plus sûr du pays et il est maintenant plus abordable que jamais, il n'est donc pas surprenant que de plus en plus de gens prennent l'avion."



Les tarifs aériens (corrigés de l'inflation) ont diminué pour une quatrième année consécutive en 2018, le tarif intérieur moyen tombant à 350 dollars (314 euros), droits et taxes compris. Le prix de ce billet est en baisse de 15,9 % par rapport à 2014 et, selon le Bureau of Transportation Statistics, il s'agit du tarif moyen le plus bas relevé depuis que l'Office a commencé à recueillir ces données en 1995.