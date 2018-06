UTA étend son réseau en Russie et en Biélorussie

La Société allemande Union TAnk (UTA) vient d'agrandir son réseau de points d'acceptation en Europe : dès à présent, les clients de ce fournisseur de cartes de carburant et de services peuvent grâce à leur carte UTA se ravitailler dans plus de 2 100 stations-service Lukoil en Russie et dans 83 en Biélorussie. Le partenariat stratégique qui avait été conclu avec la société Licard Euroservices (membre du groupe Lukoil) concernant des stations-service sélectionnées en Bulgarie et l'ensemble du réseau roumain vient d'être approfondi. Le réseau UTA de desserte est-européen englobe maintenant plus de 12 000 stations.UTA profitera des prix avantageux des carburants en Russie et son réseau comprend maintenant plus de 44 000 stations-services dans 37 pays européens.