Uber Eats cède face aux supporters de l'Olympique de Marseille

Deux jours après la présentation du nouveau maillot de l'OM avec le logo du sponsor Uber Eats, l’entreprise de livraison de repas à domicile a décidé de changer la couleur de la marque sur le maillot. La raison : la couleur verte, initialement prévue, a provoqué le colère des supporters. Le vert dans le monde du football français fait immédiatement référence à l'équipe de Saint-Étienne et, comme chacun le sait, les Marseillais ne portent pas forcément les Stéphanois dans leurs coeurs.



Afin de ramener le calme et de démarrer ce partenariat sur de bonnes bases, l'entreprise américaine a finalement revu sa copie et propose un maillot avec un logo tout noir. "Nous avons entendu les supporters de l’Olympique de Marseille, c’est pour cette raison que nous avons décidé de modifier la couleur du logo", a réagi Stéphane Ficaja, manager général d’Uber Eats pour l’Europe de l’ouest et du sud, dans un communiqué. "Nous avons à cœur de respecter l’identité du club de l’Olympique de Marseille et nous serons toujours à l’écoute des supporters. L’OM est un club passionné, historique et emblématique en France et notre volonté première est de lui rendre hommage et d’être plus qu’un sponsor".



Uber Eats apprend vite. A Marseille ce sont toujours les supporters de l'OM qui ont le dernier mot.