Uber annonce vouloir s'implanter à Dakar

Uber a annoncé vouloir être disponible à Dakar. Mais dans une ville où la circulation est très dense, saturée par les taxis et où une grande partie des habitants n'ont pas de smartphones cela semble compliqué.



La société californienne y voit, de son côté, un véritable "opportunité" : "Nous voulons être dans toute ville progressiste et tournée vers l'avenir qui a besoin d'un transport sûr, fiable et efficace", a déclaré à VOA Francesca Uriri, responsable des communications d'Uber en Afrique de l'Ouest. "Nous faisons partie d'un mouvement de mobilité plus large pour l'établissement de villes intelligentes du futur et continuerons à explorer nos options en Afrique de l'Ouest."



En parallèle, la cartographie est très peu développée dans la capitale sénégalaise. Les nombreux taxis se repèrent généralement grâce à des bâtiments ou des commerces pour relier un point A à un point B. Ce qui va rendre la navigation compliquée pour les futurs chauffeurs d'Uber, dont le parcours est pré-défini avant la course selon une adresse précise.