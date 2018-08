Uber augmente ses prix à Hong Kong

Uber va modifier sa grille tarifaire à Hong Kong à compter de ce mercredi 29 août 2018. Le prix de base pour une course sur l’île de Hong Kong et Kowloon sera de 18 dollars hongkongais (1,96€) contre 10 HK$ (1,09€) et 7 HK$ (0,76€) actuellement. Cela représente des hausses de respectivement 80% et 157%.



En revanche, les courses dans les Nouveaux Territoires reposeront toujours sur un prix de base de 7HK$.



Le VTC a également standardisé le tarif au kilomètre pour les secteurs de Kowloon et l'Ile de Hong Kong. Il sera de 5,50 dollars hongkongais (0,60€), soit respectivement une hausse et une baisse de 10%.



Et une nouvelle fois, pas de changement pour les Nouveaux Territoire. Le prix au kilomètre est de 5HK$ par km.



Par ailleurs, les clients qui feront attendre leur chauffeur plus de 3 minutes sur le lieu de prise en charge, seront désormais facturés 2 dollars hongkongais par minute de retard.