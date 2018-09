Uber condamné à 148 millions de dollars pour avoir dissimulé une attaque informatique

Une sentence sévère mais justifiée pour Uber, accusé par les 50 états des États-Unis d’avoir couvert le piratage dont il a été victime en 2016. Révélé au grand public en 2017, Uber n’avait pas signalé le vol des données data de 57 millions de clients et chauffeurs. La start-up avait alors négocié et accepté de payer 100 000 dollars au hacker afin qu'il supprime les fichiers dérobés. Un mauvais calcul puisqu' aujourd’hui, Uber doit payer 148 millions de dollars après la conclusion d'un accord avec les 50 états. Il s’agit de la plus grande sommes jamais réclamées pour un délit de ce type de la part d’une entreprise. Les 148 millions de dollars seront divisés entre chaque état.



Une sanction lourde, estimée au nombre d’utilisateurs touchés par la faille de sécurité et le fait qu’Uber avait tenté de couvrir le délit en payant les hackers et en ne signalant pas le problème aux autorités.