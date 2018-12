Uber en tête des dépenses des voyageurs d'affaires américains

Selon Certify, Uber représentait 73 % de tous les trajets effectués par les voyageurs d'affaires. Uber Eats a contribué à la domination de l'entreprise sur les dépenses des voyageurs, avec une augmentation de 300% depuis le troisième trimestre de 2017.



C'est la première fois qu'Amazon figure parmi les trois postes de dépenses les plus élevés, selon Certify ; l'entreprise vend une large gamme de produits utiles aux voyageurs d'affaires, notamment des fournitures de bureau, des services informatiques sur le cloud, des divertissements et la livraison de nourriture.



Parmi les autres entreprises qui apparaissent fréquemment dans les notes de frais, citons Lyft, qui a fait ses débuts sur la liste des dix premières entreprises de Certify au troisième trimestre, et qui représente 10 % des voyages d'affaires, ainsi que Delta, American Airlines, United, Walmart, Shell et McDonald's.



National Car Rental est l'entreprise de location de voitures la plus utilisée, tandis que Hampton Inn est l'hôtel qui a enregistré le plus de dépenses de la part des voyageurs d'affaires américains..