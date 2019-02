Uber et Cabify quittent Barcelone

Uber (Etats-Unis) et Cabify (Espagne), ont annoncé leur départ de Barcelone dès vendredi 1er février, date d’entrée en vigueur du décret du gouvernement régional de Catalogne qui oblige les usagers des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) à réserver leur trajet quinze minutes à l’avance au minimum, interdit la géolocalisation et oblige les véhicules à retourner à leur base entre chaque prestation de service.



" L’obligation d’attendre quinze minutes pour voyager dans un VTC n’existe dans aucun endroit d’Europe et est totalement incompatible avec l’immédiateté des services sur demande, comme UberX ", s’est justifiée, dans un communiqué, la plate-forme américaine de mise en relation entre chauffeurs et passagers Uber.



De son côté, Cabify regrette dans un communiqué que le gouvernement régional " ait cédé à la pression et aux exigences du secteur du taxi, portant gravement préjudicie à l’intérêt des citoyens."