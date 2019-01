Uber: et maintenant, des scooters et des vélos autonomes !

Uber élargit ses ambitions en matière de véhicules auto-propulsés au-delà de l'automobile en s'attaquant, maintenant, aux scooters et aux vélos électriques. Ces deux roues seraient en mesure de conduire eux-mêmes jusqu'aux points de recharge et " meilleurs emplacements ," plus facilement accessibles pour les utilisateurs.



l y a quelques mois, Uber s’offrait Jump, une société de vélos électriques en libre-service. C’est au sein de cette nouvelle division que des chercheurs devraient commencer à travailler sur la piste de ces vélos et trottinettes autonomes.