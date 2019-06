Uber for Business : la mobilité urbaine au service des voyageurs... et des entreprises

Avec 3,82 millions d’entreprises, dont 247 de plus de 5 000 employés, 5 800 ETI et 140 000 PME, le paysage économique français est bien différent de celui de nos voisins européens. Parmi les collaborateurs de ces structures, nombre d’entre eux sont amenés à se déplacer à des fins professionnelles, dont en VTC. Ces déplacements d’affaires sont en majorité des trajets organisés à la dernière minute par le voyageur en fonction du déroulement de son déplacement. Pour l’entreprise, le contrôle des coûts, la sécurité et des données représentent donc des défis majeurs. Pour contrebalancer cette situation, plusieurs éditeurs de SBT ont tenté de mettre au point des solutions door to door, dites « de porte à porte », qui traitent les problématiques liées aux transports terrestres en proposant des prestations assurées par des opérateurs connectés via des API (Applications Programming Interface). L’objectif : centraliser les actions de réservations et la récolte de données. "Avec ce livre blanc, Uber for Business continue à accompagner les entreprises de toutes tailles pour les aider à optimiser leurs déplacements professionnels - pour leurs clients, partenaire et employés " , déclare Franck Monsauret, Directeur de Uber for Business pour Uber en France.



A travers ce livre blanc, la société spécialisée dans les services de VTC, « décrypte les tendances et se présente comme une boîte à outils à destination des travel managers pour définir une politique de déplacement intégrée, maîtriser les coûts directs et indirects des déplacements terrestres, optimiser la gestion et le suivi des notes de frais et décrypter le rapport des Millenials à la mobilité qui représenteront 75% de la population active mondiale d'ici 2025 " , ajoute-t-il.