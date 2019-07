Uber lance l'option «confort» pour ses clients réguliers

Uber propose un nouveau service pour les utilisateurs réguliers qui se déplacent beaucoup et qui souhaitent plus de confort. Ce service accessible contre un supplément de l'ordre de 30% par rapport au prix d'une course classique permet aux clients de disposer d'un espace plus grand pour les jambes et de pouvoir également choisir la température à bord du véhicule ou encore la musique qu'ils souhaitent écouter en route. Pour ce service, seuls les meilleurs chauffeurs d'Uber sont retenus. Ils doivent afficher un classement supérieur à la moyenne des autres chauffeurs, classement établi selon la satisfaction ou non des passagers.



Uber Confort est désormais disponible dans la plupart des grandes villes américaines. Il ne fait pas de doute que ce service sera ensuite étendu au reste du monde, mais on ignore quand les utilisateurs européens et français pourront en disposer.