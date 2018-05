Uber lance un bouton "panique" aux USA

Les questions de concurrence déloyale ne constituent pas le seul sujet épineux pour Uber. Après plusieurs agressions de passagers par des chauffeurs ou encore des accidents, de nombreuses entreprises ou clients se sont aussi interrogés sur la sécurité du service.Pour faire taire les critiques, Uber a intégré aux Etats-Unis un "bouton panique" dans son application. Le service permet d'être mis en contact avec les services d'urgence américain 911 et d'obtenir des informations utiles à transmettre aux urgences comme sa position, le modèle de la voiture ainsi que la plaque d'immatriculation.Le service va encore plus loin dans 7 villes américaines : Denver, Charleston, Nashville, Chattanooga, Tri-Cities (Kennewick, Pasco, et Richland), Naples et Louisville. Le nom et la géolocalisation de l'utilisateur ainsi que la plaque, la couleur, le modèle de la voiture sont transmis directement au 911. Cette fonctionnalité avancée sera étendue prochainement sur l'ensemble du pays.Le chauffeur Uber – qui, dans certaines situations, pourrait être la source du problème – n'est pas averti que le client a activé le service.Uber - de son côté - saura que le client a utilisé le service et lui enverra un message pour demander si tout va bien et si l'entreprise peut lui venir en aide. Par contre, l'entreprise a assuré qu'elle ne pourra pas écouter la conversation entre le 911 et l'utilisateur.Le géant des services VTC prévoit également de proposer une fonctionnalité similaire aux conducteurs américains et à ses clients internationaux à partir de cet été.