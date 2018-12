Uber pourrait racheter Lime ou Bird pour développer son activité scooters

D'après le site The Information, Uber a " récemment " mené des pourparlers pour le rachat Bird and Lime, deux des plus grands noms du partage de scooters.



Bien qu'il n'y ait aucune garantie qu'un accord puisse être conclu, Uber pourrait signer pour acheter l'une des deux sociétés avant la fin de 2018. Pour le moment, Lime et Uber ont refusé de commenter. Chez Bird on s'est contenté de préciser que l'entreprise n'était " pas à vendre ."