Uber signe avec Rydoo pour simplifier le traitement des notes de frais

En moins de dix ans, l’application Uber a bouleversé les déplacements professionnels du quotidien,s’imposant comme le service le plus utilisé par les collaborateurs et disponible dans plus de 600 villes, 65 pays et 6 continents. Avec Uber for Business , la solution dédiée aux professionnels, ce sont plus de 65 000 entreprises qui utilisent le service dans le monde, dont 1 500 chaque semaine en France. Sur l’application Rydoo, Uber est le premier marchand utilisé par ses 6 500 organisations clientes et représente 61 % des reçus relatifs à un trajet réalisé en taxi ou VTC, avec un montant moyen de 24€.



La facture d’une course avec Uber a toujours été dématérialisée ; après l’avoir reçue, l’utilisateur devait jusqu’à présent en gérer manuellement le transfert auprès de son service financier, au risque de perdre un temps précieux à la retrouver dans ses emails, ou pire, d’en perdre la trace.



Le partenariat entre Uber et Rydoo apporte des avantages concrets aux collaborateurs en termes de temps ; en effet, un salarié génère en moyenne 6 dépenses dans le cadre d’un déplacement professionnel selon le rapport 2017 de GBTA (Global business Travel Association).



Le traitement automatisé des frais transforme ce qui était jusqu’alors une contrainte, en une opportunité de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour eux. Les entreprises bénéficient également d’économies substantielles : chaque dépense professionnelle traitée via Rydoo permet d’économiser près de 40€.



Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible fin septembre pour l’ensemble des clients Rydoo.