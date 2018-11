Uber signe avec Suzuki pour se développer en Afrique

Uber précise que le plan d'expansion du service ChapChap (qui signifie "plus rapide" en swahili) visait à créer plus d'emplois, à donner plus de choix aux conducteurs et à réduire leurs dépenses.



Ce partenariat entre Uber et Suzuki donne aux conducteurs qui ne sont pas propriétaires de leur propre véhicule ou qui ne conduisent pas celui de quelqu'un d'autre, et qui pourraient ne pas être admissibles au crédit traditionnel, la possibilité non seulement de démarrer leur entreprise, mais aussi de posséder leur propre véhicule.



En août, le directeur général d'Uber pour l'Afrique subsaharienne a déclaré que l'exploitation des formes de transport motorisé locales populaires était un élément clé de leur stratégie de développement. Au cours de la dernière année, Uber a également introduit Uber Boda (moto) en Ouganda et Uber Poa (rickshaw) en Tanzanie.