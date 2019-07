Uber teste l'abonnement multi-services aux États-Unis

Course en VTC, livraison de repas ou utilisation de vélos et trottinettes en libre-service, Uber propose depuis le début de la semaine un abonnement mensuel dans plusieurs villes américaines. Au tarif de 2,99 $, le forfait permet d'accéder à des prix bloqués pour les courses en VTC, que ce soit UberX ou Uber Pool, dans une ère géographique donnée de la ville, peu importe le trafic ou le moment de la journée. A Chicago et San Francisco, cet abonnement mensuel permet d'accéder à 30 minutes gratuites de vélo ou de trottinette Jump par jour et une livraison gratuite par Uber Eats.



Dans d'autres villes américaines, Uber propose des Ride Pass qui coûtent moins cher et permettent d'accéder aux prix bloqués pour les courses en VTC, ainsi qu'à des livraisons gratuites avec Uber Eats pour les commandes dépassant un certain montant.



En octobre dernier, Uber avait déjà présenté une formule d'abonnement qui permettait uniquement d'accéder à des tarifs préférentiels pour les courses en VTC. Avec le Ride Pass, l'objectif est de faire connaître l'ensemble de son écosystème à ses clients et que ces derniers puissent accéder à tous les services dont ils pourraient avoir besoin en terme de mobilité quotidienne sur une même application.