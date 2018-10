Ugosafe renforce la sécurité des voyageurs d’affaires pendant leurs séjours à l’hôtel

Lors d’un déplacement, le choix d’un hôtel adapté aux besoins du voyageur est une étape clé. Pour faciliter la tâche du responsable de la sécurité des voyageurs, Alexandre Masraff et Ludovic Etienne, grands voyageurs et expatriés à de multiples reprises, ont conçu une plateforme, baptisée Ugosafe, qui délivre aux hôtels des évaluations et des notes. Plus de 40 experts évaluent les hôtels dans une trentaine de villes d’Afrique et du Moyen-Orient à partir d’un référentiel commun couvrant 8 thématiques parmi lesquelles l’environnement de l’hôtel, la sécurité des chambres, la sécurité incendie et la cybersécurité.



Pour simplifier l'intégration de la composante sûreté dans le choix de l'hébergement, Ugosafe a prévu la possibilité de transmettre ses données via une API à ses clients ou à leur agence de voyage.



La solution nécessite un abonnement annuel à sa base de données. L’offre étant basée sur la consommation de crédits, la solution est accessible aux entreprises de toutes tailles.