Un 2e AC Hotel à Manchester

L'AC Hotel Manchester City Centre possède 172 chambres, un AC lounge et une AC bibliothèque, un bar, un espace de co-working et des salles de réunions. Il s'agit de la deuxième adresse de la marque dans cette ville, après le AC Hotel Manchester Salford Quays.Les chambres proposent une déclinaison de couleurs neutres allant du gris foncé à d'élégants coloris crème. Ces palettes de couleurs créent un sentiment d'espace inspiré du patrimoine européen de la marque.Le AC lounge combine des références au passé industriel de Manchester avec un design contemporain dans une atmosphère moderne et conviviale. La journée, les hôtes peuvent y travailler, le soir, ils sont invités à s'y détendre entre amis.Parallèlement, la bibliothèque offre un espace idéal pour organiser des rendez-vous professionnels dans une ambiance informelle et chic. Quant aux réunions, elles peuvent être organisées dans deux espaces entièrement modulables pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes.Pour les plus gourmands, AC Hotel Manchester City Centre offre deux expériences culinaires qui rendent hommage aux racines espagnoles de la marque. Tous les matins un petit-déjeuner à l'européenne est servi au AC Kitchen, et le soir, les clients peuvent profiter de délicieux tapas. Le bar, qui présente un impressionnant porte-verres pouvant en accueillir 800, propose des bières artisanales, une vaste carte des vins et le fameux gin tonic, signature d'AC Hotels. Incarnant à la fois l'esprit de la marque et le style britannique, ce cocktail associe le Manchester Raspberry Gin au Mediterranean Fever Tree Tonic, garni d'oranges et de framboises fraîches.La nuitée s'affiche à partir de 91€15 Mason St,Manchester M4 5FT,Royaume-UniTéléphone : +44 161 509 4979