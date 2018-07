Un 2e trimestre difficile pour American

Plombée par la hausse du prix du pétrole, American a vu son bénéfice net plonger de 34,5% au deuxième trimestre 2018 pour atteindre 566 millions de dollars. Le chiffre d'affaires trimestriel présente un repli de 3,7% à 11,64 milliards de dollars,



Le patron de la compagnie Doug Parker a reconnu "cela a peut-être été le trimestre le plus difficile pour les équipes d'American depuis notre fusion avec US Airways en 2013".



Face à ces difficultés, l'entreprise a pris plusieurs mesures pour économiser 1,2 milliard d'ici 2021. Elle a entre autres retardé la livraison des 22 A321neo qu'elle devait recevoir en 2019, 2020 et 2021.



Par ailleurs, elle table désormais sur une hausse de ses capacités de 3,3% au 3eme trimestre et de 1,6% au 4eme trimestre, soit respectivement des baisses de 0,6% et 1% par rapport à ses prévisions précédentes.