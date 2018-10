Un Appart'City à la gare du Midi (Bruxelles)

Avec ses 80 appartements de 1 à 4 personnes, le nouvel Appart'City Bruxelles Centre est une nouvelle adresse bien pratique pour les séjours de moyenne et longue durée dans la capitale belge. Cet appart-hôtel a été pensé pour faciliter le partage et la convivialité. L’espace du petit-déjeuner devient un espace de co-working, les salons d’attente sont propices à des réunions de travail informelles. Le lobby est entièrement ouvert, chaleureux et convivial. Le check in ne s’effectue pas de façon traditionnelle puisque les clients sont invités à s’asseoir afin d’être pris en charge par le personnel d’accueil.Comme à l’hôtel, l’appart-hôtel dispose d’une réception ouverte H24 et 7 jours sur 7. L’offre petit déjeuner propose des produits rigoureusement sélectionnés. Un business corner et une bagagerie sont également disponibles.Appart'City Bruxelles Centre38A rue Rossini,1070 Anderlecht BruxellesTél. +32 24 140 999