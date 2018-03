Un Best Western à proximité de Genève

Le Best Western Park Hôtel Genève-Thoiry dispose de 106 chambres avec vue sur le Jura, le Mont Blanc ou le jardin. Elles sont déclinées en plusieurs catégories : Confort, Supérieure, Executive. D'une superficie de 22 à 33 m2 , elles sont toutes équipées d’une salle de bain avec sèche-cheveux et du wifi gratuit. Les appartements abritent une cuisine munie de plaques en vitrocéramique, four à micro-ondes, réfrigérateur et lave-vaisselle. Des équipements de repassage sont disponibles sur demande.Pour le petit-déjeuner, les hôtes sont conviés à un buffet continental composé de viennoiseries, pancakes, céréales, charcuteries et fromages ou formule express servis dans le lobby ou en chambre. Des plats traditionnels sont servis directement en chambre. Situé à moins de 100 mètres de l’hôtel, le restaurant Le Casanova est en accès direct et propose des spécialités italiennes.Composée de cinq personnes, l’équipe de l'hôtel parle français, anglais, espagnol, italien et arabe. De nombreux services sont assurés par la réception, comme une bagagerie, un service pressing, ou encore le prêt d'adaptateurs.Pour les séminaires, l’établissement propose deux salles de réunion multifonctionnelles. Un business center avec ordinateur et imprimante est également à disposition des clients.L'aéroport international de Genève-Cointrin est à 15 minutes de l’hôtel. Un service de navette gratuit est proposé de 7 heures à 22 heures, 7j/7 (sur réservation). L'établissement compte aussi un parking gratuit et un garage en sous-sol sécurisé.185 Avenue du Mont Blanc01710, ThoiryFranceTel : +33 04 50 99 50 00