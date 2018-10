Un Bordeaux-Montréal en juin 2019

La compagnie canadienne a annoncé ce mercredi le lancement d'une nouvelle ligne saisonnière entre Bordeaux et Montréal du 15 juin au 15 septembre 2019.



4 vols hebdomadaires sur Boeing 737 MAX 8 sont prévus, bénéficiant également de l’extension sur le vaste réseau nord-américain d’Air Canada avec la majorité des grandes villes américaines dont New York, Boston, Philadelphie, et permettant aussi des connexions facilitées avec Los Angeles, San Francisco et Dallas.



Le vol AC814 entre Montréal et Bordeaux décollera à 20h30 pour arriver le lendemain à 9h25 et sera opéré les lundis, mercredis, jeudis et samedis.



Dans l'autre sens, le vol AC815 Bordeaux-Montréal, partira à 10h25 et arrivera à 12h20. Ce vol sera exploité les mardis, jeudis, vendredis et les dimanches.