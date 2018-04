Un Calais - Paris à 500€ en train !

Surfant sur le net pour vérifier quelques prix et disponibilités pendant ce jour de grève, La Voix du Nord a déniché un billet à 500,50 euros pour se rendre de Calais à Paris. Et ce n'est pas un gag de 1er avril : le site oui.sncf a imaginé de faire passer le passager par Londres et d'emprunter 2 eurostars pour son trajet, soit une très jolie facture et un beau détour pour relier deux villes distantes de 290 km. On dira que l'intelligence est parfois très... artificielle.