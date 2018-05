Un Chinois au Conseil d'AccorHotels ?

Pour le quatrième actionnaire d’Accorhotels, derrière Jin Jiang (12,4%) et des fonds du Qatar et d’Arabie Saoudite, ce partenaire chinois du groupe hôtelier français depuis 2014 considère que son investissement stratégique et sa vision sur le développement de l’hôtellerie en Chine sont deux éléments à prendre en compte dans sa demande.



Selon la presse chinoise, Huazhu - dont AccorHotels détient 10,8 % du capital - veut être un allié stratégique en Chine, à Taiwan et en Mongolie où il dispose de la franchise exclusive des marques ibis, Novotel et Mercure.



Accor, qui n’a jamais caché son intérêt pour l’Asie n’a pas répondu pour l’instant demande de son actionnaire mais devrait cependant engager de nouvelles opérations en Chine et à Taiwan dans les 12 prochains mois. On ne sait pas encore qui sera son partenaire dans cette opération.