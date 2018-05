Un Courtyard by Marriott a atterri à Roissy

Le Courtyard by Marriott Paris Roissy CDG Airport Hotel dispose de 240 chambres dont 12 junior suites avec accès au VIP Lounge. Entièrement rénovées, elles sont décorées dans des tons naturels avec des touches de jaune et de bleu. Les hôtes ont accès à une connexion wifi gratuite pendant leur séjour.Le lobby a été pensé comme un espace flexible facilitant les échanges avec les clients. Il propose également le service GoBarod, un écran tactile permettant de consulter les dernières informations de l'aéroport ou encore de faire des recherches sur les points d’intérêt locaux.Les voyageurs d'affaires peuvent aussi profiter d'un restaurant, d'un centre fitness de 70m² et d'un service de navettes vers l'aéroport gratuite.Par ailleurs, les entreprises ont la possibilité d'organiser des événements dans l'établissement grâce à 1000m² dédiés au MICE répartis en 12 salles de réunion flexibles. La plus grande peut recevoir 300 personnes.Rue de la Chapelle, aéroport de Paris - Charles de Gaulle,77990 Le Mesnil-AmelotFranceTel : +33 1 60 03 63 00