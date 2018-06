Un Dreamliner et de nouvelles cabines pour Air Tahiti Nui

La nouvelle livrée et le nouveau design des cabines des futurs Dreamliner d'Air Tahiti Nui ont été dévoilés le 7 juin 2018. Les Boeing 787-9, dont le premier appareil sera livré en octobre, réduiront le temps de vol de la compagnie de 45min sur le trajet Paris/Tahiti.L'arrivée de l'avion marquera également l’introduction d’une nouvelle classe Moana Premium Economy. Cette gamme proposera le tout nouveau siège Z535 de Zodiac Aérospace. Il est doté d’une structure unique et offre un espace de 96,5 cm entre chaque rangée et une inclinaison de 20 cm. La cabine prendra une configuration 2-3-2.La classe Poerava Business, totalement repensée, disposera de 30 sièges Parallel Diamond de chez Rockwell Collins transformables en lits à 180°, d’une longueur de près de 200 cm. Les rangées auront une configuration 2-2-2.Moana Economy accueille 232 fauteuils Z300 de Zodiac Aérospace, configurés en 9 de front (3-3-3). Ils ont été spécialement conçus pour les voyages long-courriers avec une assise articulée et une inclinaison de 15 cm.Un nouveau système de divertissement connecté, de larges écrans et le wifi seront aussi installés à bord de l'appareil.Le premier Boeing 787-9 d’Air Tahiti Nui se posera sur le tarmac de l’aéroport de Tahiti Faa’a en octobre prochain. Un an plus tard, avec la livraison du quatrième appareil qui complétera sa flotte, la compagnie dira adieu à ses Airbus A340-300 qui auront marqué plus de 20 ans d’exploitation.Le transporteur qui fête cette année ses 20 ans, avait déjà dévoilé un nouveau logo en février dernier.