Un Embassy Suites ouvre à Montréal

L'hôtel Embassy Suites by Hilton Montréal Airport compte 162 suites décorées dans un décor moderne et élégant, chacune équipée d'un micro-ondes, d'un mini réfrigérateur et d'un bar. Les clients peuvent se surclasser pour disposer d’une chambre aux étages supérieurs et profiter d'une connexion Wi-Fi plus rapide et de commodités supplémentaires dans la chambre, y compris un peignoir et une machine à café. Sa situation offre un accès facile au centre-ville historique de Montréal et à d'autres attractions à proximité, y compris le Vieux-Port de Montréal, l'Éco-musée, La Ronde et le Centre Bell.Les clients séjournant à l’hôtel peuvent profiter d'un petit-déjeuner gratuit sur commande le matin et de boissons et amuse-gueule gratuits tous les jours à la réception du soir ou prendre un verre et bavarder au bar OneBar. L'hôtel dispose également d'un restaurant sur place, West Side Social, en plus d'un dépanneur 24 heures sur 24 situé dans le hall d'entrée.Une salle de réunion de 120 m², un centre de remise en forme ouvert 24 heures sur 24 et un centre d'affaires complètent les services basiques de l’hôtel.A partir de 132 € (Petit déjeuner, services et wifi compris)6300, autoroute TranscanadienneTel. +1 514 426 5060youssef.khazzaka@hilton.com (Directeur de l’établissement)