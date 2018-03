Un Fairmont à Austin (Texas)

Le Fairmont Austin est véritablement un paquebot hôtelier au Taexas : il annonce 1 048 chambres, cinq restaurants et bars, la plus grande piscine extérieure et le spa offrant le service le plus complet du centre-ville d’Austin, un centre de remise en forme révolutionnaire, près de 13 000 m2 d’espaces événementiels, ainsi qu’un accès direct, par le Red River Canopy Walk au Austin Convention Center. Dès son ouverture, le Fairmont Austin s’impose ainsi comme le plus grand hôtel de la marque aux États-Unis, et le deuxième plus important au monde, tant en nombre de chambres que d’espaces dédiés aux réunions et événements.L'établissement se situe dans le dynamique quartier d’affaires du centre-ville, au milieu de la verdure luxuriante du Palm Park et de Waller Creek, et bénéficie d’un accès direct et exclusif au Austin Convention Center par l’intermédiaire du Red River Canopy Walk. S’imposant dès son ouverture comme le deuxième édifice le plus haut de la ville, l’hôtel ajoute une nouvelle dimension à ce paysage urbain, avec sa "couronne éclairée" pouvant arborer de nombreuses couleurs différentes, ainsi que sa flèche architecturale de 52 mètres de haut, illuminée en soirée et qui rend l’hôtel visible dans tout le centre du Texas.Chaque chambre et suite de l’hôtel bénéficie d’une vue spectaculaire et est décorée de nuances de bleu, de blanc brillant et de beige miel inspirées de la région du Texas Hill Country. Fairmont Gold, l’offre hôtelière exclusive de la marque, propose 131 chambres et suites, situées du 32ème au 35ème étage, un service privé d’accueil et de départ, des petits déjeuners deluxe gratuits et hors-d’œuvre haut de gamme dans le salon Gold, ainsi qu’une équipe de conciergerie dédiée.L’offre de restauration du Fairmont Austin reflète la riche culture gastronomique de la ville. Avec sa cuisine sur flamme pour un savoureux goût fumé, ainsi que ses viandes, fruits de mer et produits locaux de qualité,est un Grill House américain moderne, idéal pour des découvertes culinaires. L’approche unique du restaurantintègre la cuisine intemporelle de l’Italie, les complexités épicuriennes et culturelles de l’Asie, ainsi que les produits gourmands de la mer, le tout couronné par de délicieuses créations de la pâtisserie artisanale. Le bar, niché au 7ème étage et donnant sur le paysage urbain d’Austin, est la meilleure adresse de la ville où venir savourer un verre, de jour comme de nuit. Situé dans le lobby principal, le restaurantrend hommage aux rues animées d’Austin et permet de venir déguster tous les jours, en musique et dans une ambiance décontractée, des plats créatifs et conviviaux, accompagnés de vin, de bière ou de spiritueux produits localement. Lepropose, quant à lui, thés, cafés, délicieux en-cas, ainsi que plats et boissons à emporter, pour tous les goûts.A partir de 226€101 Red River St, Austin,TX 78701, États-UnisTéléphone : +1 512-600-2000