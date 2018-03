Un Holiday Inn Express a atterri à Roissy

Le Holiday Inn Express Paris-Aéroport CDG se trouve à seulement quelques mètres de la navette gratuite cdgval. Il a été pensé pour être un havre de paix pour les voyageurs d'affaires. La décoration qui s'inspire de la course du soleil, s'appuie sur des matériaux naturels, des teintes chaleureuses et des espaces intimistes.L'établissement propose 305 chambres. Elles sont toutes insonorisées et équipées d'une tête de lit avec chargeur USB, d'oreillers au choix, d'une cafetière/théière, du wifi gratuit, d'une télévision à écran plat (chaînes satellite et premium) ou encore d'un coffre-fort. Le service «Premium» offre la mise à disposition de suites communicantes et d'installations supplémentaires.Le petit déjeuner inclus propose des viennoiseries, fruits frais, charcuterie, fromages, œufs, céréales, yaourts, jus de fruits… Les clients ont également à leur disposition pendant leur séjour un Lounge Bar et une salle de sport (Vélo, tapis de course et véloelliptique (cardio-training appliqué debout).Les entreprises peuvent organiser des réunions dans l'hôtel grâce à une salle dédiée.5 Rue du Voyageur95700 Roissy-en-France