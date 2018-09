Un Hyatt Place à Rouen pour 2021

Hyatt va s'implanter à Rouen par le biais de son enseigne Hyatt Place. L'établissement accueillera ses premiers voyageurs d'affaires en 2021. Il disposera de 78 chambres, de salles de réunion pouvant accueillir environ 100 personnes, d'une salle de gym et d'une piscine.



Hyatt Place Rouen comprendra également un restaurant et une galerie marchande proposant des repas à emporter et collations 24h/24. L'hôtel sera développé à partir d'un ancien bâtiment scolaire, situé à proximité des commerces, de la gare et du vieux centre-ville.