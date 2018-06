Un "Lab" pour repérer les lieux nouveaux

task force

Les entreprises qui organisent des séminaires et team-building sont en constante demande de nouveautés et souhaitent de plus en plus « sortir du cadre ». L’agence Ideal Meetings & Events annonce avoir créé une “” dédiée à la recherche et au référencement de lieux et prestataires trendy et atypiques.L'agence crée un label Le Lab , sorte de label d'originalité et de qualité. Plus de 50 lieux sont référencés, comme des écoles de pilotage de drone, des animations en réalité virtuelle, des lofts d’artistes, espaces éphémères, espaces de coworking ultra-connectés, musées etc… Ideal Meetings & Events explique que chaque mois, de nouveaux partenaires seront référencés pour autant de nouvelles expériences.