Un "Mondialomètre" pour mesurer la maturité des PME à l'export

Le voyage d'affaires n'est pas un métier en soi mais la conséquence logique des besoins d'une entreprise à visiter ses clients ou à se faire représenter sur de nouveaux marchés. Mais le risque financier n'est pas négligeable si l'investissement est mal évalué. Pour aider les PME à s'autoévaluer, BpiFrance a mis au point un outil d'analyse baptisé "Mondialomètre". Avec cet outil, un dirigeant peut :• Réaliser l'auto-évaluation du niveau de maturité de son entreprise pour l'international ;• Recevoir des recommandations personnalisées pour activer les bons leviers ;• Aaccéder à l'offre Bpifrance pour accompagner son entreprise dans une démarche d'internationalisation (modules d'e-learning, modules de conseil, programmes de mise en réseau/accélération dans des zones mondes spécifiques, conseils pratiques) ;• Obtenir des analyses par zone ou pays ciblés.Bpifrance finance les entreprises à chaque étape de leur développement, en crédit, en garantie et en fonds propres. Elle les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Elle assure leur activité export. Elle propose aux entrepreneurs : conseils, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et ETI.Pour accéder au Mondialomètre, le dirigeant doit se créer un compte dans MonBpifranceEnligne sur le site de Bpifrance