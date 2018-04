Un Moxy à Amsterdam

sur les ports d’Amsterdam

photobooth

Le Moxy Amsterdam Houthavens s'ouvre sur un design coloré et ludique qui caractérise la marque, offrant des espaces communs dynamiques pour des expériences inoubliables à des prix étonnamment abordables. Et pour signer son intégration dans la culture locale, qui est son ADN, de véritables conteneurs provenant directement du port font partie intégrante de l’hôtel.L'hôtel est en effet situé dans le quartier d’Houthavens, littéralement "", à 20 minutes en train du centre-ville. La visite commence avec un hall d’entrée lumineux, aéré et vivant. L’ameublement contemporain de la réception invite les hôtes à se détendre, à lire un des livres de la bibliothèque Moxy avec son immense mur végétal ou bien à retrouver des amis. Le salon est équipé de nombreuses prises de courant et de ports USB ainsi que d’un réseau Wi-Fi gratuit haut débit. C'est un endroit conçu pour se rassembler ou organiser des cocktails et autres événements. La musique y est éclectique.Les hôtes du Moxy Amsterdam Houthavens pourront également profiter de la salle de sport, The Athletic Club, et notamment du fameux sac de frappe rose Moxy, une des signatures de la marque. L’hôtel propose également des cours de kickboxing, de yoga, ou encore de pilates, animés par des experts dans leur domaine. L’établissement dispose également d'une piscine, d'un sauna et d'un centre de bien-être. Autre signature, unqui s’inspire des ascenseurs d’hôtel est également mis à disposition pour les selfies.Les 120 chambres contemporaines, la plupart ayant une vue imprenable sur les voies fluviales, sont équipées d’un écran télévision LCD 42’’, de branchements USB, du Wi-Fi gratuit, d’une literie tout confort ainsi que de fauteuils moelleux. Chaque chambre possède une dimension artistique avec une œuvre d’art qui s’étend du sol au plafond. Un design simple et pratique avec des penderies ouvertes et des étagères en verre. Les salles de bain sont chics et proposent des produits Muk, des sèches cheveux rose vif, des douches à hydrojets et de grands miroirs au-dessus de vastes lavabos.La partie restauration de Moxy a été ingénieusement pensée pour une clientèle ciblée. Le self-service, ouvert 24h/24, 7j/7 donne aux hôtes la possibilité d’accéder à ce qu’ils veulent, quand ils le veulent. L’espace restauration offre une multitude d’options dont le bar à fruits. Les hôtes peuvent profiter de paninis frais, ou d’aliments « healthy », de salades ou d’antipastis. Cocktails, bières artisanales et vins locaux sont également servis tout comme des entrées mijotées. Les clients sont également reçus, dès leur arrivée, par un cocktail « Got Moxy ».A noter que le Moxy Amsterdam Houthavens possède 7 espaces de conférences modulables pour un total de 272 mètre carrés dédiés à l’événementiel.A partir de 118€ la nuitDanzigerkade 175, Amsterdam 1013 AP Pays-BasTél. : +31 20 308 1780