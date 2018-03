Un Moxy à Roissy en 2019

Situé dans le quartier Roissypole Ouest, cet hôtel Moxy *** de 7 900 m² disposera de 292 chambres et complètera l'offre hôtelière existante de la plate-forme aéroportuaire. Moxy Hotels propose un concept ciblant principalement les voyageurs " millennials " avec un design original à prix accessibles. Avec une architecture innovante et un concept de matériau bio-sourcé, le futur bâtiment vise la certification environnementale LEED niveau "Gold".



L'établissement de huit étages devrait être livré en seulement treize mois de chantier, pour le printemps 2019. Après l'ouverture en janvier 2018 de l'hôtel Holiday Inn Express *** (305 chambres), Roissypole Ouest accueillera au 1er trimestre 2019, en plus de l'hôtel Moxy, un hôtel Innside by Meliá de 267 chambres, propriété du Groupe ADP. Avec un total de 3 700 chambres prévus à l'horizon 2019, contre 1 700 chambres en 2010, la capacité d'hébergement de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle aura doublé en 9 ans.