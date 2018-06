Un Moxy à Tbilissi

éclectique et enjouée

L'expérience Moxy débute par un hall d'entrée lumineux, aéré et bourdonnant, avec des meubles modernes qui invitent les invités à se détendre, à se régaler les yeux sur le mur vidéo dernier cri, ou à se connecter et à se retrouver entre amis dans la zone de rassemblement "Plug and Meet". Le bar est également dans la réception.Le salon du Moxy Tbilissi est le centre d'activité, donnant aux invités des façons amusantes de travailler et de s'amuser. Des planchers de béton scellés, des murs bordés d'art intrigant et des références amusantes à la culture locale sont complétés par un éclairage ambiant et des accents de couleur. Le salon dispose également de nombreuses prises de courant et USB, ainsi que d'une connexion Wi-Fi rapide et gratuite. Espace à la fois énergique et chaleureux pour les rassemblements, les événements spéciaux ou les cocktails, le salon est sonorisé avec une musique "".Les 130 chambres contemporaines de l'hôtel, de taille standard à familiale, sont équipées de murs insonorisants, avec téléviseur 42″ à écran plat LCD, Wi-Fi gratuit, ports USB , literie confortable et fauteuils en cuir. Chaque chambre à coucher fait une déclaration avec une œuvre d'art amusante du sol au plafond. Le design est fonctionnel, avec des étagères en verre et un concept de rangement ouvert pour une plus grande facilité d'accès, au lieu d'un placard traditionnel. Les salles de bains élégantes comprennent des articles de toilette Muk, des sèche-cheveux rose vif, des douches électriques et de grands miroirsLa salle à manger Moxy offre de nombreuses options pour la nourriture et les boissons, y compris des jus de fruits frais et un bar à café. Les clients peuvent profiter de sandwichs Panini frais et d'une gamme d'alternatives saines allant de la salade aux antipasti.Les clients Moxy qui sont membres du programme de fidélisation primé Marriott Rewards auront un accès exclusif à encore plus de fonctions numériques grâce à l'application Marriott Mobile lorsqu'ils réservent directement, y compris l'enregistrement et le check-out mobile, l'entrée sans clé et les demandes mobiles pour rendre leur expérience de voyage transparente. Les membres de Marriott Rewards gagneront également des points pour leur séjour dans les hôtels Moxy Hotels et peuvent les échanger contre des séjours dans l'ensemble du portefeuille de marques de Marriott Rewards.Nuitée à partir de 79€Saarbruecken Square,Tbilisi 0102, GéorgieTéléphone : +995 322 77 92 77Moxy Hotels a récemment annoncé son intention d'étendre ses activités à plus de 40 nouvelles destinations dans les trois prochaines années, tant sur les marchés en forte croissance que sur les marchés établis en Europe. Pour atteindre cet objectif, Moxy prépare plus de 50 hôtels dont l'ouverture est prévue sur la même période dans des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, ainsi que son entrée dans des destinations européennes clés comme la France et le Portugal.