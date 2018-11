Un Radisson Blu à Niamey en 2019

Le Radisson Blu Hotel de Niamey sera situé en plein centre de la capitale, tout près du Palais présidentiel, de l'Hôpital national et de l'hôtel de ville. L'hôtel dispose facile à l'aéroport international de Niamey, situé à seulement huit kilomètres de là.



L'établissement proposera deux restaurants et deux bars. Un vaste espace de réunion et d'événements s'étendra sur une surface de plus de 2 000 m², comprenant une salle de conférence, un centre d'affaires et diverses salles de réunion.



L'hôtel disposera également d'un espace spa de 800 m², d'une salle de fitness et d'une piscine ouverte.



L'hôtel sera le leader du marché à Niamey car il comble le vide des hôtels de qualité de marque internationale dans la région.