Un Radisson à Bordeaux

Situé à Bordeaux, à moins de 500 mètres de La Cité du Vin et à 700 mètres du pont Chaban-Delmas, le Radisson Blu Hotel Bordeaux a trouvé un bel emplacement dans le nouveau quartier « Bassins à flots » créé au sein de la ville de Bordeaux. L'’Hôtel se situe à 250 m de la station La Cité du Vin de la ligne B des transports publics urbains, permettant d’accéder en quelques minutes à l’ensemble des quartiers bordelais ce qui n'est pas le moindre avantage dans une cité difficile à circuler en voiture.Sur les 125 chambres, seules les « Superior » offrent une vue plongeante sur les bassins à flots et les promenades le long des quais. Les chambres climatisées comportent un bureau, une télévision à écran plat et d'une connexion Wi-Fi gratuite.L'hôtel compte deux restaurants : le Lawton et le Wellman. Le Lawton se situe au 5è étage de l’hôtel. Le Wellman, surplombe les Bassins à Flot et rend hommage à la cuisine locale et aux plats de style bistrot, préparé par un chef bordelais. L'hôtel dispose également de deux bars.Côté détente, un spa mais aussi un putting de golf de neuf trous est disponible à ciel ouvert, au 6è et dernier étage.Six salles de réunion complète l'équipement de cet établissement pour organiser des événements, réunions et séminaires.La nuitée est à partir de 148€ pour la nuit du 15 au 16 novembre 2018 par exemple3 Rue Lucien Faure33300 BordeauxTel. : +33 5 56 01 25 00