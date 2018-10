Un Sofitel So ouvre à Auckland

Construit sur le site de l'ancienne réserve bancaire au 67, rue des Douanes, le SO Auckland sera un ajout bienvenu à l'offre hôtelière d'Auckland mais aussi une adresse chic 5 étoiles. L'emplacement est à peu près au centre-ville, au cœur du quartier Britomart du centre-ville et à distance de marche des cafés, bars et restaurants du bord de l'eau.Le rez-de-chaussée du SO Auckland a été aménagé en remplaçant le hall d'entrée traditionnel par un bar, tandis que le " thème" de l'hôtel, réalisé par World New Zealand, s'inspire de l'origine volcanique d'Auckland pour son look avant-gardiste. Les 130 chambres sont aménagées avec élégance, certaines salles de bain offrant une vue imprenable sur le centre-ville d'Auckland.Les invités peuvent se détendre sur le toit de HI SO avec sa vue sur l'île de Rangitoto et la ville de Sails ; le 15ème étage abritera également le restaurant Harbour Society, dirigé par le chef français Marc de Passorio. A tester pour des rendez-vous professionnels.Le SO Auckland compte également un salon Club Signature, un spa SO, un gymnase SO Fit et une piscine chauffée. SO Sofitel Auckland (ouverture en novembre 2018)Les prix des chambres ne sont pas encore affichés67 Customs StAuckland Central1010Auckland - New ZealandTel : (+64)9/3650000