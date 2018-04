Un TGV Bordeaux-Londres sur les rails

Il y a un an déjà que Lisea travaille sur le sujet d'un Bordeaux-Londres et l'objectif est maintenant de tester la ligne en 2020, au rythme d'un train de 750 ou 900 sièges, une fois par semaine initialement avant un aller-retour Bordeaux-Londres quotidien.La réunion de travail organisée mercredi à Bordeaux avec SNCF Reseau, Eurotunnel et High Speed 1 a permis d'envisager les futurs aménagements en gare, plutôt légers si ce n'est pour les contrôles de passeport désormais bien maîtrisés, puisqu'en France une demi-douzaine de gares accueillent des départs vers l'Eurostar.Hervé Le Caignec, patron de Lisea, a indiqué à Sud Ouest qu'il ne voyait pas dans cette création une concurrence pour l'avion mais prévoyait plutôt un complément de marché, tant auprès de la clientèle corporate qu'auprès des loisirs. 5 heures de centre-ville à centre-ville, cela se regarde avec les obligations de contrôles et l'embouteillage actuel des aéroports.