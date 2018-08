Un W pour Kuala Lumpur

Le W Kuala Lumpur propose 150 chambres dont deux suites Wow et une suite Extreme Wow de 520m². Elles sont toutes équipées d'une télé d'au moins 43 pouces, du wifi gratuit ou encore d'un bureau. La décoration réinterprète et modernise des éléments traditionnels de la culture malaisienne. Les clients pourront ainsi retrouver dans la chambre des pompons Wau utilisés sur les cerfs-volants malaisiens ou encore des versions pixelisées du Batik.Dans l'établissement, les voyageurs ont à leur disposition une salle de sport, un spa, une piscine ainsi que plusieurs restaurants dont le Yen, qui sert des plats d'inspiration cantonaise. Ils ont aussi la possibilité de se détendre en allant boire une verre au Woobar ou au Wet Deck.Les entreprises peuvent également organiser des événements grâce 1.500m² dédiés au MICE. La plus grande des salles fait 1. 1000m². Elles a été pensée pour accueillir de grandes manifestations, des présentations, des conférences ou des lancements de produit.No. 121, Jalan Ampang,Kuala Lumpur50450 MalaisieTel : +60 3-2786 8888