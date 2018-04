Un aéroport brésilien pourrait avoir un nouveau terminal mais pas d'accès

Floripa Airport, plate-forme de la ville brésilienne de Florianopolis, rencontre une difficulté de taille. Son nouveau terminal devrait ouvrir ses portes comme prévu le 1er septembre 2018, mais il risque de ne pas avoir les accès adaptés.



En effet, le directeur général de l'aéroport brésilien, Tobias Markert, craint que la nouvelle route ne soit pas prête à temps à cause de difficultés administratives. Il a expliqué : "L'appel d'offres est en retard d'un mois par rapport au calendrier publié en février" . Par ailleurs, 80 immeubles doivent encore faire l'objet d'une expropriation. Pour le dirigeant, il est nécessaire de plancher sur un " plan B" , car la route actuelle ne pourra pas absorber les 12000 passagers quotidiens et les 1800 employés de l'aéroport prévus.



Le nouveau terminal qui représente un investissement de 550 millions de reais , pourra à terme gérer 2 fois plus de passagers que le bâtiment actuel. La capacité sera alors de 8 millions de voyageurs par an.



L'actuel terminal fermera ses portes en 2019. Toutefois, il a subi quelques améliorations ces derniers mois. La capacité de ses contrôles de sécurité a été augmentée de 35%. Les installations sanitaires et les places de stationnement devraient également être rénovées.