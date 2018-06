Un agent SNCB en 13 langues

Voilà un service ultra attentionné pour les passagers ! Un agent de la SNCB dont le train était en approche de Brussels Airports, a été bien au delà des consignes en faisant son annonce d'arrivée en gare en... 13 langues.



En plus des 4 langues réglementaires (néerlandais, français, anglais et allemand), il a donné les informations aux usagers en espagnol, italien, portugais, arabe, turc, roumain, lingala (langue bantoue parlée en République démocratique du Congo et en République du Congo), japonais et esperanto. Et cela semble-t-il avec un accent irréprochable...