Un ancien boxeur français maîtrise un forcené sur un vol Munich-Paris

Ancien boxeur professionnel (il compte deux titres de champion de France et a disputé un championnat du monde), Tarik Sahibbedine, aujourd'hui âgé de 47 ans, s'est véritablement comporté en héros ce week-end.



Il a en effet réussi à maîtriser un forcené qui cherchait à s'introduire dans le cockpit du vol Munich - Paris dans l'intention de le détourner, selon une information BFM TV/RMC.



Cet acte de grande bravoure a été confirmé par le Ministère de l'intérieur.



Dans un texte publié sur sa page Facebook ce samedi, le journaliste de France TV Arnaud Romera, qui était à bord de l'avion, raconte comment Sahibbedine s'y est pris.



Il est d'abord intervenu pour « tenter de raisonner l'individu ». Ce dernier se serait alors montré " de plus en plus agressif et déterminé ". Sahibbedine a alors changé de manière de faire pour " le plaquer au sol, le ligoter et le maîtriser jusqu’à l’atterrissage et l’intervention des forces de police de l’aéroport de Roissy ".



Le journaliste raconte comment l'ancien boxeur a reçu une """ ovation de la part des passagers ", les " remerciements de l’équipage " et l'" hommage de la police ". En guise de souvenir, Tarik Sahibbedine a pu entrer dans le cockpit et se faire prendre en photo à la place du commandant de bord.



Un acte de bravoure qui mérite d'être souligné, en attendant de connaître les réelles motivations du pirate de l'air.