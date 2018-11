Un aparthotel Supercity en plein coeur de Londres

L'immeuble "The Chronicle" offre 53 studios et appartements d'une ou deux chambres à coucher, dont cinq offrent des terrasses privées. Les chambres sont équipées de cuisines avec réfrigérateur, four, lave-linge et sèche-linge, une machine Nespresso, Sky TV avec films et sport, et wifi gratuit.L'aparthotel offre également une réception ouverte 24 heures sur 24, un gymnase, un service d'entretien ménager hebdomadaire, deux étages d'espace de travail en commun et un restaurant indépendant. Les tarifs des studios commencent à partir de 208 euros par nuit. The Chronicle , 9-11 Norwich Street EC4A 1DR Londres. Téléphone: +44 (0)20 3301 7550.