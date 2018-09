Un atterrissage d'urgence après l'explosion... d'une bombe au poivre

Une bombe au poivre, illégalement apportée à bord par un passager, s'est accidentellement vidée dans la cabine du B767 de la compagnie hawaïenne, le 31 août 2018. Les passagers des classes First et Premium – où le gaz était le plus présent – ont commencé à tousser violemment et à avoir des difficultés à respirer.



L'équipage a alors déplacé les voyageurs vers l'arrière de l'appareil. Plusieurs clients sont ainsi restés debout dans le galley une quarantaine de minutes, le temps que l'air devienne plus sain à l'avant. A proximité de Kahului, les pilotes ont demandé un atterrissage d'urgence car 12 passagers et 3 membres d'équipage se sentaient toujours mal. Ils ont été pris en charge médicalement à leur arrivée.



Le vol 23 de Hawaiian Airlines avait déjà débuté sous de mauvais auspices. Il avait été retardé de 90 min car une quinzaine passagers étaient inquiets après avoir reçu pendant l'embarquement une photo montrant la reconstitution d'une scène de crime à l'aide d'un mannequin.



Il s'est révélé que ce cliché appartenait à une adolescente de 15 ans. Elle a envoyé cette photo, tirée d'un devoir de biologie, par erreur aux personnes près d'elle après avoir fait une mauvaise manipulation en tentant de la transmettre à sa mère via AirDrop. Malgré la bonne foi de la jeune fille, la compagnie a préféré débarquer la famille et la faire voyager sur un autre vol.



L'adolescente ne sera pas poursuivie pour son erreur. En revanche, le propriétaire de la bombe au poivre risque pour sa part une amende de 13 000 dollars.