Un avion cloué au sol par un écureuil

Aux USA, de plus en plus de passagers veulent voyager avec leur animal de soutien émotionnel. Les demandes sont devenues si fréquentes et exubérantes que plusieurs compagnies aériennes américaines ont resserré les règles afin d'éviter que leurs avions se transforment en arche de Noé. Toutefois, une passagère d'un vol Orlando – Cleveland de Frontier Airlines n'en a eu que faire du règlement et a causé une belle pagaille en embarquant avec son écureuil.