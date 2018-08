Un avion d'Aeromexico s'écrase au décollage: 80 blessés (+Vidéo)

" Aeromexico a eu connaissance d'un accident à Durango et nous sommes en train de vérifier l'information et d'obtenir des détails ", a dans un premier temps écrit sur Twitter la compagnie aérienne mexicaine, alors que des images commençaient à circuler sur les réseaux sociaux. Il a été finalement été confirmé que l'appareil assurant le vol AM243 a été pris dans une tempête de grêle particulièrement forte au moment de décoller.



L'accident a eu lieu à 10 kilomètres de l'aéroport Guadalupe Victoria. Les pilotes semblent avoir perdu la maîtrise de l'avion qui s'est écrasé avant de prendre feu partiellement d'après les premières images diffusées sur les réseaux sociaux par certains des passagers.



L'appareil transportait 97 passagers et 4 membres d'équipage,ils ont tous pu quitter les lieux même si plusieurs d'entre eux souffraient de blessures légères.