Un avion de Cathay Paci(f)ic mal orthographié

Les correcteurs d'orthographes sont importants. C'est le message que Cathay Pacific doit certainement passer à ses collaborateurs après que des passagers, incrédules, ont remarqué un avion de la compagnie dans une livrée bien particulière à l'aéroport de Hong Kong. Le mot Pacific écrit sans F sur le fuselage flambant neuf de l'appareil. La compagnie aérienne, qui devra peut-être débourser quelques milliers de dollars pour corriger l'erreur, a essayé d'avoir le sens de l'humour, en affichant des photos de l'avion sur Twitter et en notant : " Oups, cette livrée spéciale ne durera pas longtemps ! Elle retourne au magasin !"



Imaginez, c'est comme si, nous aussi, avions écrit Féplacemntspros par exemple, pour évoquer votre site d'informations préféré. Si Cathay, l'une des meilleures compagnies aériennes au monde, peut le faire, vos journalistes de Déplacements Pros ne sont pas non plus à l'abri d'une faute de frappe. Et c'est justement ce qui est arrivé lors de l'envoi de notre newsletter de ce mercredi. Que les abonnés qui l'ont remarqué soient félicités pour leur perspicacité et qu'ils soient également rassurés : le journaliste fautif a pris l'engagement de retirer ses moufles.