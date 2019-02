Un avion de Swiss fête les vignerons

"L’ensemble des illustrations et les couleurs employées reflètent le cycle des saisons, qui rythme la nature et la culture de la vigne. La nature joue un rôle essentiel dans la composition de l’artiste, qui a intégré dans son œuvre les éléments du paysage de la région de Vevey tels que le lac, les vignes, les feuilles d’automne et les raisins".

Swiss a dévoilé le 1er février à l’aéroport de Genève, un avion décoré aux couleurs de la Fête des Vignerons 2019. Cet habillage, crée par l’artiste romand Mathias Forbach - alias Fichtre, rend hommage à la manifestation qui se déroulera du 18 juillet au 11 août 2019.La compagnie suisse expliqueLa Fête des Vignerons a lieu une fois par génération. Organisé par la Confrérie des Vignerons, cet événement unique au monde est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO depuis 2016. En 2019, près d’un million de personnes sont attendues à Vevey pour un mois de festivités.Le CS300 paré de la nouvelle livrée volera à travers l’Europe durant les neuf prochains mois. L’appareil desservira ainsi 42 destinations au départ de Genève, parmi lesquelles Palma (en été), Saint-Pétersbourg (en hiver) et Dublin (toute l’année). Il transportera environ 150 300 passagers durant cette période.